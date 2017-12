Երբ որ վերանա ինտերնետը

Երբ որ վերանա ինտերնետը՝ իր ֆեյսբուքա-սկայպային խենթանոցով մի կողմից, եւ, բառիս բուն իմաստով՝ իր բազմաշերտ “աղբանոցներով” մյուս կողմից, երբ վերահաստատվի հին լռությունը մեր եռման մեջ գտնվող բորբոսնած ուղեղներում, այն ժամանակ միայն հնարավոր առաջնորդը կարող է նկատվելուն արժանանալ,եւ դեռ պարզ չէ՝ դրականորեն թե բացասականորեն: Իսկ այսօրվա ճահճացած իրականության մեջ նրա խոսքերը կարող են ընկալվել միայն անիմաստ պղպջակների տարափների ներքո: Comments comments

