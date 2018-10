Երիտասարդ Պարույր

Բայց բոլորովին չեք ճանաչում խորհրդային ամենաբիրտ տարիներին անկախության համար պայքարող պատանի ու երիտասարդ Պարույրին, ով իր պայքարի արդյունքում կյանքի մի հսկայական հատված կալանավայրերում է անցկացրել։ Լսել եք այդ մասին, բայց չգիտեք ու չեք ճանաչում։ Առաջարկում եմ տարանջատել ձեր մտքերում դաջված Պարույր Հայրիկյանին՝ ում հետ կարող է եւ համակարծիք չեք, ում հետ կարող է եւ վեճ ունեք, իր հայրենիքի ազատության ու անկախության համար պայքարող Պարույրից։

Իսկ «Հետք»-ին, ինչպես միշտ, շնորհակալություն։ Comments comments

