Երկու հոգի տուեցին

Երկու հոգի տուեցին յայտնի ազգային գործիչների անուններ։ Իրար հետ ճշտեցինք՝ մէկը զորավար մահացել է դրսում որպէս գաղթական, միւսը մահկանացուն կնքել է ռուսական բանտում, որպէս նահատակ։ Ասում եմ ապրելու մասին, իրենք տարբեր տեսակի մահերից են խօսում։ Գիտե՞ք, չեղաւ մէկը որ մտքերի փոխանակումից յետոյ պնդէր իր նախնական ասածը։ Մի՞թէ այդքան սխալական ազգ ենք, որ չունենք օրինաւոր հայի կեանքով ապրած, արդիւնք բերած, քարի վրա քար աւելացրած վերջապէս լիարժեք ապրած ամբողջական ազգային գործչի կերպար…. Comments comments

