Զարմանում եմ

Մի տեսակ զավեշտալի ա, երբ քեզ համարում ես գործադիր իշխանություն, բայց կոչ ես անում երկրում ինչ-որ բան բոյկոտել: Եթե այդ ինչ-որ բանը փիս բան ա, ապա դրա դեմը առ որպես իշխանություն՝ օրենքով սահմանված կարգով և օրենքի ուժով: Սենց թե չէ մանրից ամեն ինչ կվերածցվի մանկապարտեզի… Զարմանում եմ այն մարդկանց վրա, ովքեր հա իրենց պատերի վրա սրտաճմլիկ մլավում են, թե բա Կիվիրյանի ստատուսները կադալը ազդում ա իրենց մարսողականության վրա: Հո դուք ինքներդ ձեր թշնամին չեք, բա բլոկ արեք ինձ պրծեք, համ հանգիստ կուտեք, համ հանգիստ կքաքեք…)) Comments comments

