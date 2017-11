Զոհերի և վիրավորների մասին

Զոհերի և վիրավորների մասին ինֆորմացիան ռազմական գաղտնիք պետք է հայտարարվի մինչև այն պաշտոնապես հայտնելը, որ տարբեր անհատներ և լրատվամիջոցներ չհամարձակվեն դա անել պաշտոնական հայտարարությունից առաջ, և իհարկե խստություն սահմանվի հենց զորամասերում և դիրքերում, որպեսզի այնտեղից ինֆորմացիայի այս անկառավարելի հոսքը դադարի!!! Հատուկ ջնջում եմ տեղադրողի անունը, որպեսզի չստացվի որ անձնական ինչ որ խնդիր ունեմ նրա հետ, սա համընդանուր խնդիր է` այսօր նա, վաղը մյուսը, երեկ մեկ ուրիշը… Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.