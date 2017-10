Ընդ որում խնդրը մենակ նա չի

Ընդ որում խնդրը մենակ նա չի, որ համակարգը փթած ա, խնդիրը նաև նա է, որ զանգվածաբար հասարակությանը մոլորեցնում են, թաքցնելով իրական պատկերը, ու շատ անգամ մարդիկ անկեղծ զարմանում են թե ինչու երկիրը իրեն սենց կամ եննց չի պահում: Ախր ոնց պահի, ինչ ռեսուրսով, եթե ամեն ինչ մսխված է: Նույն կերպ հայությունը ինքն իրեն մոլորեցրել էր 1920 թվականին, երբ չհաշվարկելով իրական հնարավորությունները հայությունը նախաձեռնեց Օլթիի ուղղությամբ հարձակումը, ինչը հենց փաստացի հանգեցրեցհայ-թուրքական նոր պատերազմի ու վերջնական աղետի… Comments comments

