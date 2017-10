Ընդ որում

Ընդ որում էվոլյուցիոն ճանապարհով այս երկիրը փոսից դուրս չի գալու, հայոց անկախությունը 26 տարեկան է, այդ ժամանակաշրջանը լրիվ բավարար էր այլ որակի երկիր կառուցելու համար: Ասենք Սինգապուրին պետք եղավ ընդամենը 30 տարի, աշխարհի երրորդ կարգի երկրից առաջինը դառնալու համար, իսկ ընդհանուր աճը այնտեղ արդեն ակնհատ էր անկախության հենց առաջին մեկ տարում: Այստեղ խնդիրը կայանում է նրանում, որ այն մոդելով, որով Հայաստանը զարգանում է, որևէ էվոլյուցիայի մասին խոսելը անիմաստ է, այս ճանապարհը, որով մենք գնում ենք բերելու է նրան, որ հարուստները ավելի կհարստանան, իսկ աղքատները ավելի կաղքատանան, ու ըստ դրա էլ երկիրը ավելի կդատարկվի: Այնպես որ աղքատ մարդուն պետք չի մեղադրել թե ինքը ինչու չի գնահատում իր շղթաները՝ մարդուն լավ բան է տրվել, ինքն էլ չի գանահատել՞… Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.