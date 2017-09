Ընդ որում

Ընդ որում, եթե Ադրբեջանում գեթ մեկը խոսա հայության կապակցությամբ պաշտոնական վարկածից մի քիչ տարրբերվող այլ բան, տեղում կվերածվի իզգոյի: Մի հատ լրագրող ունեինէ էյնուլլա Ֆաթուլաևը, հայ պրադվինուտիների կուռքը, Խոջալուի կապացությամբ թեթևի մեջ խաղեր էր տալիս, տեղում հայտնվեց մեկուսարանում, այնտեղ դարձավ պուպուշ տնական տղա, հիմա էլ ադրբեջանական քարոզչության և Ալիևյան կլանի ամենամոլեռանդ խոսափողն է: Իսկ հայության շրջանում մոդայիկ են դարձել բանավեճերը նրանց հետ, ում ուշքն ու միտքը հողեր հանձնելն ա՝ ինչ բանավեճ, ինչ բան, պետք ա դրանց նայես որպես բորոտավորի ու անցնես առաջ… Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.