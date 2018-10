Ընտրական օրէնսգրքում

Իր հիսունամեայ փորձառութիւնից ելնելով ԱՄԿ-ԱԻՄ-ը յոյս է յայտնում, որ ՀՀ ԱԺ քաղաքական ուժերին եւ պատգամաւորներին Վարչապետի առաջիկայ ընտրութիւններում կը յաջողուի խուսափելով մասնաւոր նկատառումներից առաջնորդուել մեր ազգային զարթօնքն իր տրամաբանական եզրափակմանը հասցնելու հրամայականով։ Յանուն այդ նպատակի ճիշտ ենք համարում ընտրելով վարչապետ հետամուտ լինել ազգային համաձայնութեան ոգով դեռեւս յունիս ամսին հրապարակուած Կառավարութեան ծրագրի դրոյթների իրականացմանը։ Ինպէս ցոյց տուեց Ընտրական օրէնսգրքում փոփոխութիւններ կատարելու ոդիսականը, արտահերթ խորհրդարանական ընտրութիւնների իրականացումը եւ մանաւանդ դրանց նախապատրաստումը պէտք է իրականացնել նոր՝ իրապէս ժողովրդավարական սահմանադրութեան պայմաններում։ Comments comments

