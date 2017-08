Ընտրությունների ժամանակ

Ընտրությունների ժամանակ, նույնիսկ լռության օրը բոլոր պետական շենքերի, հիմնարկների և նույնիսկ ընտրական տեղամասերի ամենաերևացող մասերում դռների վրա կամ վերնամասում կատարվում էր ԵԼՔ-ի ակնհայտ քարոզչություն, ինչի՞ էին թույլ տվել ամենուր գրել Ելք օրինակ և ինչու՞ բոլոր այդ գովազդային վահանակները որոնք շատ տեղերում նույնիսկ ֆոսֆորային էին և լույսերը անջատած ժամանակ էլ էին երևում չէին հեռացրել, կամ ինչու՞ պարտված ոչ մի դաշինք կամ կուսակցություն այդ փաստը չբողոքարկեց: Համ էլ ես հիշում եմ բոլշևիկների վախտ էլ դրանք կային, պարզ հիշում եմ ուր գնում էինք Ելք հա ելք կարողա՞ բոլշեվիկ են վրաներս «խաբար» չկա!!! Comments comments

