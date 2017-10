Թույլ տամ ինձ արտահայտվել

դժվար թե շատ ծանր հարված Վաշինգտոնի հեղինակությանը, Արգ, որ անգլիացիք էլ թղթե շերեփի օրեին հայոց քավորեն էին կարգվել, թուրքրերը լավ էլ աղում էին մեզ, իսկ անգլիացիք որ նավատորմիղը չուղարկեցին նոյան տապանի պես Արարատի գագաթին, դրանից իրանց հեղինակությունը ոչ մի հարված չեկավ, ավելին՝ Կիպրոս, Եգիտպոս կպցրին, Աֆրիկայում լիքը գաղութներ և այլն Թույլ տամ ինձ արտահայտվել: Ապրում եմ հիմա Իտալիայում,ոչ շատ մեծ քաղաքում:Որտեղ ընդամենը 2հայ ընտանիք կա,այն էլ եղեռնից արևմուտք գաղթածներից… Վերջին տարիներին սկսել էի հաճախ լսել վրացերեն խոսքը այստեղ . կանայք,որոնք գալիս էին հիմնականում ծերեր խնամելու…

Հոդվածում նշված որոշումից հետո էլ ավելի հաճախացավ վրացախոս բնակչությունը,բայց… ամենևին չեմ ցանկանում որակավորում տալ ողջ ազգին,միայն փաստերը շարադրեմ: Ուրեմն վերջին գոնե 2 տարվա կտրվածքով “մեր” քաղաքում տարատեսակ հանցագործություններիկտրուկ աճ է գրանցվել,միայն բնակարանային գողությունների հիմնական մասը վրացիների կատարածն է: Էլ չմանրանամ,բայց հավատացեք`տպավորիչ է ցուցակը…Համագործակցելով քաղաքային դատարանի հետ որպես թարգմանիչ`հաճախ եմ ստանում առաջարկներ հարցաքննության փուլում:

Էսքան բան: Գույնապնակի կատարելիության համար… Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.