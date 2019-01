ժամանակաւոր իշխանակիրներին

Այդքան առողջ մտքերի կողքին չէր կարելի նոյնիսկ պատկերացնել, ուր մնաց գրել, թէ կարող է նոյնօրինակ սահմանադրութիւն ունենանք։ Սահմանադրութիւնը ազգային համաձայնութեան հիմնական օրէնք է սկսնակների համար, իսկ գրագէտ բոլոր մարդկանց համար այն քաղաքացու իրաւունքներն ու պարտականութիւններն հիմնաւորապէս ամրագրող եւ ժամանակաւոր իշխանակիրներին քաղաքացիների մշտական ենթակայութեան տակ պահող փաստաթուղթ է, ինչն արդէն արոած է բացարձակ ժողովրդավարութեան սկզբունքներով եւ բարդոյթներով ու մեծամտութեամբ չտառապող ամեն ոք այն կարող է իրենը համարել։ Երեկ ես այս նիւթի վերաբերեալ բաւական խիստ հարցադրում եմ կատարել իմ էջում (մասնաւորապէս նոյն նիւթի մէկնաբանութեան մէջ)։ Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.