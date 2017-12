Իհարկէ

Իհարկէ, այն ինչ հիմա կը գրեմ, պատշաճ կը լինէր ասել գրքի շնորհանդէսի ժամանակ, բայց եթէ հիմա է եկել եւ Տիրոջը փառք տալուն է վերաբերում, ինչո՞ւ հետաձգել։

Փառք մեր Տիրոջը որ ինձ արժանի արեց ոչ միայն գրել, այլեւ տպագրել այս գիրքը։ Երկրորդ հատորն է կամ ընդամենը երկրորդ հատորը (առնուազն չորս հատորանոց գրքաշարի), բայց հատկապէս նրա ընդգրկած ժամանակաշրջանը (1973- 1974 թթ.), նրա մաս կազմող բացառիկ իրադարձութիւններն անչափ կարեւոր են մեր ժողովրդի անկախական շարժման համար։ ( Ի դէպ, ով որեւէ ազգի համար անկախութեան պայքարից վեր այլ պայքար կարող է տեսնել, պարզապէս անգրագէտ է կամ հիւանդ)։ Comments comments

