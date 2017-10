Ի’մ Շամշադինցիներ

Ի’մ Շամշադինցիներ, ի’մ համագյուղացիներ, հորդորս Ձեզ. մնացել է հաշված օրեր խոշորացած համայնքների ղեկավարի ընտրությանը, ժամանակն է ճիշտ որոշման, այս պատասխանատու քայլին եթե ճիշտ որոշում չլինի, ապա ինքներդ Ձեզ հետո չմեղադրեք։Ընտրել է պետք այն մարդուն, ով արարող և ստեղծող է, կառուցող և արդար։Հարություն Մանուչարյանը ինձ համար այդ տեսակն է, ով պատրաստ է իր վրա վերցնել 17 համայնքների ողջ պատասխանատվությունը, մենք բոլորս պետք է լինենք նրա կողքին և օգնենք համայնքներին դուրս գալ այս նողկալի իրավիճակից։Մենք միասին պետք է ներդրումներ կատարենք համայնքների լուսավորության, ճանապարհների կառուցման, աղբահանության, կրթության, մշակույթի և սպորտի զարգացման, գյուղատնտեսության, աշխատատեղեր ստեղծելու գործում։Վստահ եմ և համոզված, որ այս ամենին մենք կհասնենք Հարություն Մանուչարյանի հետ, ով ունի այդ փորձը և վաստակը։ Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.