Ինքնամաքրման գործընթացը

Չեմ ուզում հավատալ,որ վերևում գրված <<մի ազգի սուչիտ արեցին>> բառերը անձամբ պարոն Հայրիկյանի բառեր են,կամ անձամբ Պարոն Հայրիկայանի կողմից է գրվում:Դրա համար այս մեկնաբանություններ կարդացողներից,ովքեր անձամբ Պարոն Հայրիկայնի հետ ուղիղ շփումներ ունեն,խնդրում եմ նրան տեղեկացրեք,որ կայքը վարող աղջիկը, թե տղան ինքնագործնեությամբ են զբաղված և օգտագործում են այնպիսի բառամթերք, որը Պարոն Հայրիկյանի հեղինակությանը վտանգի տակ է դնում….Գլուխները քարովն են տվել, երեսներն էլ պատով, Հայ Ցեղին այլևս խաբել չի լինելու, քնաի որ Աստված է Առաջնորդում , Ինքնամաքրման գործընթացը պիտի ավարտին հասնի, երբ Հայ ազգի 30% միաբանվի Աստծո կամքի պես, այն ժամ կկատարվի Աստծո բերանից ելած այս խոսքը “ՄԻ ՓՈՔՐ ԱԶԳՈՎ ԲՈԼՈՐ ԱՇԽԱՐՀԸ ՊԻՏԻ ԱՄԱՉԵՑՆԵՄ” Comments comments

