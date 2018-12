ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺՈՂՈՎՐԴԻՆ Է

Հանրության մեծ մասը մակերեսորեն է ընկալում հեղափոխությունը, ինչպես նաև ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺՈՂՈՎՐԴԻՆ Է ՊԱՏԿԱՆՈՒՄ թեզը: Շատերը անգիտակցորեն, ասում են թո ՆԻկոլը գիտի ու վերջ, և այսպիսով ապացուցում են որ իրենք որպես հասարակության լիիրավ, լիարժեք մարդ անդամ, գոյություն չունեն: Եվ այս կարգի մարդ կերտողները դեռ թուրքերի և ռուսների տրված թունավոր սուտ կերակուրներից են սնված, որ սեփական կարծիքը համոզմունքը տեսլականը և որոշիչ ձայները չունենան:

եվ որպեսզի չհայտնվել այս տեսակաների ԿՈՒՅՐԵՐԻ բանակում, սիրով խորհուրդ է տրվում լիենլ կշռադատված, 10 չափող և 1 կտրողի նման և ոչ թե ՋՈՒՐԸ ԴԵՌ ՉՏԵՍԱԾ ԲՈԲԿՑՈՂՆԵՐԻ ՊԵՍ

