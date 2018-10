Իսլանդիայի քաղաքացիներ

Բայց աճում էր բանկերի ներքին պարտքը: 2008թ.-ի վերջին Իսլանդիան հայտարարեց սնանկացման մասին:

Իսլանդիայի խորհրդարանն ընդունեց որոշում, որը Իսլանդիայի քաղաքացիներին պարտավորեցնում էր մարել իսլանդական բանկիրների պարտքերը: Իսլանդիայի նախագահը չվավերացրեց խորհրդարանի ընդունած որոշումը: Նա համաձայնեց անցկացնել հանրաքվե:Հանրաքվեն տեղի ունեցավ 2010 թ.մարտին: Իսլանդացիները որոշեցին` միջոցները չվերադարձնել օտարերկրյա պարտատերերին՝ Մեծ Բրիտանիային և Հոլանդիային:

