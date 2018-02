իսկ քեզ ովա ասել որ անկախության համար պայքարելա

իսկ քեզ ովա ասել որ անկախության համար պայքարելա? ես տենց մարդ չեմ հիշում…հա Հայրիկյանը երգեր եր երգում…մնացածը 88 ից պայքարել են Ղարաբաղը Հայաստանին միացնելու համար,բայց իրենց շատ արագ շեղել են …ու համարյա բոլորը շեղվել են այդ ուղղությանբ բացառությամբ մի քանի տասնյակ մտածող մարդկանցից.. Ինչպես դարասկզբին անպես էլ դարվերջին. Պատմական Նվեր

Իսկ արդեն որ սերունդն է քրդստանում զենքը ձեռքից վայր չի դնում,

որ ունենեա այն ԱՆԱԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ատրիբուտները ինչը մեզ “ընծայվեց”

Այ նրանք որ հասնեն իրենց նպատակին դա աչքի լույսի պաես կպահեն:

Ոչ թէ “Ջուրը բերեց, ջուրն էլ տարավ” Comments comments

