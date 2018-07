Լավ, ասենք թե մի 5 օր

Լավ, ասենք թե մի 5 օր Շմայսը զբաղեցրեց ազգին, 15 օր ընդմիջումներով Սաշիկը, 5 օր էլ Կարպիսը: Ասենք թե էլի բեմ կհանեն տենց զբաղեցնողների ու մի քանի ամիս էլ կշահեն: Բա հետո՞: Վերջում հասարակությունը թքած ա ունենալու այդ կարգի ցանկացած ներկայացման ու մասկի շոուի վրա, քանի որ գիտակցելու ա, որ այն ոչ մի կերպ չի ավելացնում իր կյանքի կենսամակարդակը: Իսկ բնակչության կենսամակարդակը ավելացնելու համար հստակ տնտեսական ծրագիր ու բարձր մասնագիտական կարողություն ունեցող թիմ ա պետք, ու դա հաստատ չի լինի փոխարինել Վանեցյանի հիմնարկի դիմակավորների ներկայացումներով… Comments comments

