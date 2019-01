Լենա Նազարյանը

Ոնց հասկանում եմ ճիշտը մեր թրաշամանուկներին ողջ կազմով Բաքու գործուղելն ա, որպես այնտեղի ընդդիմությանը օգնություն: Համ մենք իրենցից կպրծնենք, համ իրենք գոնե Ադրբեջանը վարի կտան…)) Լենա Նազարյանը հայտարարում ա, որ մարզպետներն իներցիայով են պարգևատրումներ արել: Այսինքն կրկին սաղ Սերժն ա մեղավոր: Ու որտեղից այսքան դեբիլ մի անգամից բուսավ հայոց հողի վրա… Ավելի լավ էր մինչեւ հիմա միայն Մխիթարյանով հպարտանայինք։ Շատ ավելի ապահով ու անվտանգ էր…)) Comments comments

