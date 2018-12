Լոռու մարզպետը

Եթե Գիքորը Թիֆլիսում մարդ դառնար, Զանին կդառնար Լոռու մարզպետը, իսկ Նանին՝ միլպետը, կամ էլ հակառակը։ Ու Թումանյան Հովոն խ*եւ կքաշվեր։ Դե դրա համար էլ ժամանակին հասկացավ, թե ոնց առնել հայկական գեղջուկների ամբիցիաների դեմը… Կա մի բացարձակ ճշմարտություն. երբ երկիրը չի զարգանում, դրա միակ պատասխանատուն այդ պահի իշխանությունն ա, որը չունի ոչ մի հմտություն ու գիտելիք՝ պատշաճ իրականացնելու իր գործառույթը: Ու այս պարագայում երկրի ներկայիս իշխանությունները օրը մեկին թիրախավորում են որպես երկրի զարգացմանը խոչընդոտող հրեշի: Ուզում են գտնել միակ մեղավորին, ընդամենը թող նայեն հայելու մեջ. ոչ մեկ մեղավոր չի, որ իրենք չեն կարողանում պատշաճ կառավարել… Comments comments

