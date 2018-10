Լրագրողը

Պրն ՀԱՅՐԻԿԵԱՆ գիտեմ, որ բոլոր հարցազրոյցի հրաւերները չէ որ ընդունում էք, այդույանդերձ կարելի է աւելի ընտրովի մօտենալ եւ վարողի նման պահուածք դրսեւորելու համար այդ լրատուամիջոցին մերժել յետագայում։ «Բլիթների եւ մտրակների« մարտավարութիւն էր ընտրել՝ իր յետին նպատակներին հասնելու համար։ Իր համար հաւանաբար ամենաօրինակելի «լրագրողը« Պետրոս Ղազարեանն է եւ փորձում էր ալյապետրոսական խաղեր տալ եւ գերազանցել նրան «բարեկրթութեան« անհիմն կոչերի ուղեկցութեամբ ։ Գիտեմ, որ Դուք իր հետ խօսելով քաղաքացիների հետ էիք հաղորդակցւում, բայց խոսափող ընտրելն էլ (լաւ գործիքը) եւս կարեւոր է, խնդրում եմ նկատի ունենալ նախկին լրագրողիս կարծիքը հետագա հրաւերների դէպքում։ Comments comments

