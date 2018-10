Լրագրողները

Կարծում եմ, որ դանակ տեսնելով ոստիկանները իրենց պարտքն են համարել ստուգել այն։ Հիացած չեմ, որ իրենց թոյլ են տուել փոքրահասակ երեխաներից ու կնոջից բաժանել հայրիկին։ Կարող էին ուղղակի խորհուրդ տալ կենցաղային դանակը դնել կնոջ պայուսակի մէջ եւ վերջ։ Բայց եւ սարսափելի ոչինչ չեմ տեսնում այն բանում, որ գերզգուշաւորութիւն են հանդէս բերել։ Բացի այդ տղաս մօտիկից է ծանօթացել մեր իրականութեանը։ Լրագրողները հարցնում են՝ ես քաղաքական ենթատեքստ տեսնու՞մ եմ որդուս որոշ ժամանակ ոստիկանութիւնում պահելու մէջ։ Հստակ պատասխանում եմ՝ ոչ։ Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.