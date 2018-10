ԽԱԹԱՐՈՂԸ

Արտակ Զեյնալեան, այդ խորհրդարանական համակարգի առաջին ԽԱԹԱՐՈՂԸ դուք էիք, որ խորհրդարանական մեծամասնութեանը պարտադրում էիք վարչապետ կարգել փոքրամասնութեան ներկայացուցչին, հիմայ դուք ե՞ք ներկայանում այդ խուժան համակարգի սրբազան պահապանը: Վերեւում ասացի՝ տառացի՝ ոչ, բայց բարոյահոգեբանական տեսակետից ինքը մի ստուար զանգուածի աջակցութիւնն է ստացել։ Ապուշ պատասխան են տուել, բայց այդ դիլետանտներից այլ բան սպասել պէտք չէր: Շնորհակալություն պարոն Հայրիկյան,տգետներին Ձեր խոսքը հասու չի, քանի որ ատելությամբ են մուտացված այն ամենի նկատմամբ՝ ինչ նիկոլական չի:Բայց իլյուզիան երկար չի տեւելու, արդեն սերմերը երեւում են:Բանտի կտտանքներից զոհված, այո՛ զոհված Արայիկ Խանդոյանը հաղթեց սնապարծ նորաթուխ դրակոնին.. Առանց սահմանադրության փոփոխության ոչինչ չի՛ փոխվելու, պարզապես դուք ժամանակից առաջ եք անցել ի ականջ խուլ ու կույրերի:

