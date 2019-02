Խեղճ Օսիպյան

Խեղճ Օսիպյան Վալեր, առաջ Սերժի պատճառով էր հաթաթաներ ուտում, հիմա Նիկոլի։ Դե ցանկացած չափահասի համար պարզ ա, որ երբ նվաստացնում են քո նշանակած ոստիկանապետին, ապա քեզ են դա հասկացնում․․․ Հետո էլ ՀԱԿ-ին թողնես հա Սերժից բողոքեն։ Սերժի ժամանակ էր, որ համ գորժող կուսակցություն էիք, համ էլ ձեր առաջնորդին անգամ նմուշի համար մի անգամ չտարան հարցաքննության․․․)) Որ երրորդ դեպքն եմ նկատում, որ խելքի եկած զոմբիները արտագաղթում են։ Դե ծանր ա նայել մարդկանց աչքերի մեջ․․․ Comments comments

