խցանումների ժամանակ

*խցանումների ժամանակ հանդիպակած դուրս եկողներին տեում զրկել մի կես տարով վարորդական իրավունքից * խմած քշողների հարցը լուծել ամենաբիրդ ձեւերով, քանի որ հիմա, համարյա համոզված եմ, երեկոյան քիչմ խմած վարորդների թիվը լուրջ տոկոս ա կազմում փողոցներում *պարտադրել երեխաներին միայն քարսիթերով մեքենա նստացնել *տեխզննումը անել իրական, մեքենաների որակը լուրջ խնդիր ա։ Կան մեքենաներ, որ փողոցում իրաունք չունեն լինելու *տուգանել հետիոտներին, զոհերի զգալի մասը իրենք են հա, ու ամենակարեւորը՝ ՃՈ աշխատակիցները պետք ա տուգանեն բոլորին, թե չէ հիմա շատ խնդալույա, երբ տեսնում ես, որ գլուխները մի կողմ եմ թեքում, երբ մի հանրահայտ խոշոր եղջերավոր վնգալով անցնում ա մի տաս օրենք խախտելով, իսկ իրեն չեն նկատում։ Comments comments

