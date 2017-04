Ծանրամարտ. Սիմոն Մարտիրոսյանը` Եվրոպայի չեմպիոն

Կարող ենք վստահորեն ասել,որ Եվրոպայի առաջնությունում մեր հավաքականի ելույթը արդեն իսկ հաջողված է:Տաթև Հակոբյանի և Սոնա Պողոսյանի բրոնզե մեդալներին գումարվեց նաև Սիմոնի ոսկին:Հպարտանալ կարելի է ծանրամարտի մեր մասնակիցներով,առավելապես՝ Սիմոն Մարտիրոսյանով:20-ամյա մեր մարզիկը,հավատացած եմ,որ դեռևս շատ բարձունքների կհասնի:Այսօր նա պարզապես հիանալի գործեց,թեև պոկում վարժությունում վերջին երկու մոտեցումները չստացվեցին:Անհատական պայքարում Սիմոն Մարտիրոսյանը գերազանցեց Ռուսաստանը ներկայացնող մեր մյուս հայազգի տաղանդավոր մարզիկին՝ Դավիթ Բեջանյանին:

Հայաստանում ծանրամարտի զարգացման բոլոր նախադրյալները կան և՛ տեխնիկապես,և՛ կադրային առումով:Ընդամենը պետք է զարգացնել այն և սպասել նոր մեդալների,նոր հաղթանակների… Comments comments

