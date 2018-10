Ծառուկյան Գագիկի առյուծները

Տարօրինակ ա, որ մինչ այս պահը Իջևանի քաղաքապետարանը չի ֆայմել հավաքի ֆեյսբուքից ու առանձին գրքույկով հրատարակի Նիկոլի հասցեին առավել պաթեթիկ ստատուսները ու քոմմենթերը: Գրքույկն էլ կարա օրինակ կոչվել «Փրկիչը և պուպուլ ուտողները»… Ինձ թվում ա Ծառուկյան Գագիկի առյուծները եթե տարբերակ ունենային, ամոթից ու թասիբից դրդված ինքնասպանություն կգործեին, տեսնելով թե ոնց ա իրենց տերը ծարս գալիս ու ստորաքարշվում ներկա իշխանությունների դեմը: Դաժան ա, իրոք շատ դաժան… Comments comments

