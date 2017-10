Ծիծեռնակաբերդի հաւերժական կրակ

Համազգային կարեւորութեան երեւոյթներին նոյնպէս մարդիկ երբեմն անդրադառնում են անհատականօրէն։ Մի քանի ընկերներով այսօր ժամը 3-ին Ծիծեռնակաբերդի հաւերժական կրակի մօտ ծաղիկներ կը դնենք հայութիւնը վերացնելու ռուս-թուրքական երեքհարիւրամեայ ծրագրի վերջին զոհ Լեւոն Հայրապետեանի յիշատակին։ (Ծրագրի սկզբնաւորողն է եղել պեոտր պզտիկը իր «կոտորեք հայերին» կոչով 18-րդ դարի սկզբին)։Այսօր արդէն գրել եմ, որ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԸ միայն մի օղակ է, մեծ, ամենամեծ օղակը հայերին վերացնելու ռուս-թուրքական երեքհարիւրամեայ ծրագրում։ Սա էլ դրա հաստատումներից մէկն է.. Comments comments

