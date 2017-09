Կարսը, Նախիջեւանն

Քաղաքակրթական կողմնորոշմանը որեւէ այլ բան հակադրելն ինքնին անխոհեմութիւն է կամ ստորաքարշութիւն, բայց ես ուզում եմ խօսել նաեւ փաստերի լեզուով։ Հայութեան մի ստուար հատուածի ռուսական կողմնորոշումը ցարական ժամանակներում հանգեցրեց Արեւմտեան Հայաստանի կործանմանը, սովետական ռուսաստանի ժամանակներում կորցրինք Վուդրո Վիլսոնի իրաւարար վճռով Հայաստանի տրամադրուած Վանը, Կարինը եւ Տրապիզոնը, ապա Կարսը, Նախիջեւանն ու Արցախը։ Ժամանակակից կործանուող Ռուսիո հովանաւորութեամբ ունենք մշտական լարուած վիճակ եւ Հայքի վերջին մնացորդները կորցնելու հնարաւորութիւն։ Եւ խղճում եմ Մենուային ու Արմենին, ովքեր քաղաքական հաւկուրութեամբ տառապելով դեռ յոյսեր են կապում հակաքաղաքակրթական երեւոյթների հետ։ Comments comments

