Կեցցէ Վարդանը

Արագ, ինչ-որ տեղ՝ հպանցիկ նայեցի նիւթը։ Կեցցէ Վարդանը․ միակ բանը, որ տասնամեակներ անց ակնյայտ է դառնում, ԱՄԿ-ն պահպանող հիմնական եթէ չասենք միակ կառոյցն էր «ԵՐԿՈՒՆՔ-ՑԱՍՈՒՄ» պայմանական անուն կրողը։ Միւսներն այդ շրջանում մանաւանդ ԱՄԿ-ի անուան ու գաղափարների հետ կապուած որեւէ կառոյց չստեղծեցին, էական դրսեւորում չունեցան եւ ժամանակի ընթացքում անէացան։ Շնորհակալութիւն «Առաւօտ»-ին, որ այս նիւթը ժամանակին տարածել է, այժմ էլ յիշեցման կարգով կրկին շրջանառութեան մէջ է դրել։ Խորհրդանշական է, զի նախկինների նոյնորակ նողկալի գործեաձեւն, ասես, փոխանցուել է «նորերին»․․․ Comments comments

