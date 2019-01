Կիվիրյանը

Մեկ էլ որ խորիմաստ չեն գրի թե բա Կիվիրյան, դու այս իշխանությունների գնահատականի մասով սխալ էիր։ Այ հայվաններ, եթե Կիվիրյանը սխալ լիներ, ապա դուք պետք ա լավ ապրեիք, բայց արի ու տես Կիվիրյանը նորից վատ չի ապրում, իսկ ձեր պես հորթերը ոնց խոտ էին ուտում այդպես էլ շարունակում են․․․ Բայց իրոք բավականին մեծ ֆանտազիա ա հարկավոր, որ ավտոմեքենաների կմախքների մեջ տեսնես Հայաստանի բուռն զարգացման խոչընդոտը․․․)) Comments comments

