Հազար ափսոս

Ժողովուրդ , եթե ես երբևիցե ինֆարկտ ստանամ ,իմացեք,որ դրա մեջ մեղավորության առյուծի բաժին ունի շախմատիստ Սերգեյ Մովսիսյանը….Այս պահին Հայաստանի հավաքականը ծանրագույն մրցամարտ է անցկացնում Ռուսաստանի հզոր հավաքականի հետ…այս պահին հաշիվը 1-1 է…Արոնյանն ու Մովսիսյանը ոչ ոքի են ավարտել իրենց պարտիաները. Մեր Գաբին նրբագույն խաղով մեծ առավելություն է ստացել աշխարհի ուժեղագույն գրոսսմայստերներից մեկի,Գրիշչուկի դեմ և ,երևի կհաղթի..Իսկ Մովսիսյաաաաաանննննըըըըը…..

միամգամայն հավասար դիրքում բռնեց ու պարտիան զիջեց Նեպոմնյաշուն….Հերթական անգամ տղաներին, մեզ բոլորիս,ամբողջ ազգին քաշեց…..Հազար ափսոս….Մինչև ես այս տեքստն էի հավաքում,Գաբին հաղթեց…..2-2……էլի չքնեցի Comments comments

