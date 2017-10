Համազասպենք

Համազասպենք հավանաբար հենց Երևանի դաշնակցության ղեկավարության ցուցումով Բաքվում կազմաքանդեցին ընդհանուր պայքարը, որպեսզի քաղաք հրավիրեն անգլիացիներին գեներալ Դեստերվիլի ղեկավարությամբ, ինչը արդյունքում հանգեցրեց Բաքվի Կոմունայի անկման, Ստեփան Շահումյանի մահվան, ու միայն Բաքվում 30 հազար հայերի բնաջնջման: Հավանաբար հենց այստեղից են գալիս Ավիսի ու Համազասպի թշնամության ակունքները…Մի հատ նայեք ներկայիս դաշնակցականներին ու հասկացեք որ իրենք նույնն են եղել նաև 100 տարի առաջ: Ու դուք ուզում էիք որ իրենք այլ արդյունք ապահոված լինեին՞: Դեռ շնորհակալ եղեք որ ազգը լրջագույն կորուստներով բայց կենդանի ա մնացել, իսպառ չի բնաջնջվել… Comments comments

