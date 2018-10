Հայաստանը ռուսական գաղութ է

Քանի դեռ Հայաստանը ռուսական գաղութ է և երկիրը ղեկավարում են ռուսական դրածոները,իմ կարծիքով երբևէ չի ընդունվի ոչ ձեր,ոչ էլ այլ անկախականի առաջարկ ու դա ոչ միայն սահմանադրության պահով:Եթե ինչ որ առաջարկություններ էլ ընդունվել են,կամ կընդունվեն,ապա դրանք պարտադիր պիտի “դոբրոի” արժանանան կրեմլից: Տեսեք, ինչ փայլուն եզրակացութեան է հանգել եւ հանգեցնում Արայ Պապեանը որոշ, անկեղծ լինենք, որոնողական աշխատանքներից յետոյ։ Ճշմարտութիւնն այնպիսի բան է, որ եթէ ազնիւ ես մէկ է դրան՝ այդ միակ տարբերակին ես հանգելու։ Comments comments

