Հայաստանը

Գլոբալ առումով Ծառուկյան Գագիկի համար բան չի փոխվել` մենակ շեֆի անունը: Ինքն ընդամենը համառորեն չի ուզում հասկանալ, որ առյուծ պահելով առյուծ չեն դառնում ու քաղաքականությունն էլ իր տեղը չի…Այս ամենը հենց նրա հետեվանք է, որ մութ ինտելեկտը ոչ միայն վեր էքստազից, այլ նաեվ հմտորեն կառավարում է այն։Հենց ուղղորդված քաոսի տեսություն միջոցով է կառավարում հիմա Հայաստանը։ Խոսքը իրենց մասին չէ, այլ կատեգորայի մասին ա: Սրանք դավաճան չեն, սուրբ պրոյեկտի ասպետներն են, ովքեր կարող ա մի օր Նիկոլին թողնեն առանց սեփական կուսակցության…)) Comments comments

