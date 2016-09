Հայաստանի հավաքականը առաջադիմել է 7 տեղով. ՖԻՖԱ

Մարտի 3-ին ՖԻՖԱ-ն թարմացրեց ազգային հավաքականների վարկանիշային աղյուսակը որտեղ մեր հավաքականը նախորդ ամսվա հմեմատ առաջադիմել է 7 հորիզոնականով և զբաղեցնում է 116-րդ տեղը: Առաջին հորիզոնականը շարունակում է զբաղեցնել Բելգիայի հավաքականաը, նրան հաջորդում է Արգենտինան և Իսպանիան իսկ ահա աշխարհ գործող չեմպիոն Գերմանիայի հավաքականը զբաղեցնում է 4-րդ հորիզոնականը: 1 (1). Բելգիա — 1506 միավոր 2 (2). Արգենտինա — 1457 3 (3). Իսպանիա — 1374 4 (4). Գերմանիա — 1355 8 (8). Կոլումբիա — 1215 9 (9). Անգլիա — 1112 10 (10). Ավստրիա — 1095 16 (16). Ռումինիա — 987 64 (67). Բելառուս — 517 77 (71). Ուզբեկստան — 484 84 (84). Մոնտենեգրո — 409 88 (88). Էստոնիա — 376 116 (123). Հայաստան — 296 122 (120). Վրաստան — 283 125 (131). Ղազախստան — 276 128 (128). Լիտվա — 274 150 (148). Տաջիկստան — 193 156 (155). Մոլդովա — 165.

