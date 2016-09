Հայաստանի հավաքականը պարտվեց Դանիաի ընտրանուն

Երեկ կայացած Դանիա Հայաստան հանդիպումը ավարտվեց տան տերերի նվազագույն հաշվով հաղթանակով: Խաղի միակ գնդակը 18-րդ րոպեին խփեց Դանիայի հավաքականի կիսապաշտպան Կոլլերը: Հայաստանի հավաքականը ակնհայտ խնդիրներ ուներ խաղային բոլոր օղակներում դարպասապահից մինչև հարձակում: Հիմա մեր «մարզիչը» կասի մեր ֆուտբոլիստները անփորձ են,ժամանակ է պետք: Այդ իսկ պատճառով մեր հավաքականը պետք է խոշոր հաշվով պարտվի Դանիայի հավաքականին հետո կտեսնենք և այդպես շարունակ… Comments comments

