Հայաստան-Բելառուս. գոլազուրկ ոչ ոքի

Մարտի 25-ին Հայաստանի հավաքականը հանրապետական մարզադաշտում հյուրընկալել էր Բելառուսի հավաքականին: Խաղը առանձնանում էր մյուս ընկերական հանդիպումներից նրանով, որ այս անգամ հայ ֆուտբոլասերը խաղադաշտում վերջին անգամ էր հանդիպում մեր հավաքականի 19 տարիների լեգենդար դարպասապահ Ռոման Բերեզովսկուն: Բերեզովսկին խաղաց 5-րոպե և հանդիսատեսի ոտնկայս ծափահարությունների ներքո հրաժեշտ տվեց մեծ ֆուտբոլին: Ինչ վերաբերվում է բուն հանդիպմանը երկու հավաքականները ցույց տվեցին բավակայն դժգույն խաղ և ոչ մի հիշարժան դրվագ չգրանցվեց և 0 : 0 հաշիվը լավագույնս արտահայտում է այդ ցածր մակարդակի հանդիպման պատկերը: Comments comments

