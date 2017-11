Հայաստան և առ հայրենիք

Մեր քաղաքական շարժումների ջախջախման հիմնական պատճառներից մեկը եղել է այն, որ դրանց առաջնորդների համար հայ ժողովրդի պատմությունը սկսվել է Արցախյան շարժումից ու նրանք հաշվի չեն առել իրականությունը որոշող պատմական-խորքային երևույթները։

Ցավոք, այդ տխուր ավանդույթը շարունակվում է նաև այսօր ու առանց որևէ բացառության։Իմ սրտից երբեք չի բացակայել հավատն առ հոգևոր Հայաստան և առ հայրենիք , ես ինքս թույլ չեմ տվել , որ այն խարխլվի իմ սրտում անգամ ամենադաժան ու անհույս թվավող պահերին , այլապես չէի կարող ոչ դիմակայել , ոչ մարտնչել , ոչ պայքարել ։ Հավատն ու սերն է հաղթանակի գրավականը ։

Հավատում եմ և շատ եմ ուզում այս հաղթանակն էլ կերտել ու վայելել Comments comments

