Հայացքը Արարատի

Եթե այդ մարդկանց նպատակը եղել է դեպուտատ դառնալը եւ նրանք այսօր երջանկացել են, ես էլ եմ շնորհաւորում երջանիկներին եւ մաղթում այնքան հասունութիւն, որ երբ իրենց երջանկութիւնը երկարացնելու համար աշխարհում քաղաքական բեւեռներ փնտրեն, իրենց հայացքը Արարատի(ոչ Միրզոյան) գագաթից գցեն, այլապես իրենց ետեւից ծառը բարձրացող վայրի արջին կշփոթեն ռազմաւարական դաշնակցի հետ…։Զարմանալի է, ո՞նց կարելի է նորմալ մարդուն այդպիսի ցածր աշխատավարձով պատասխանատու պաշտոնում նշանակվելու համար շնորհավորել։ Նախարար են նշանակում արդեն բավականին հարուստ մարդուն, բայց ընդամենը 1000$ աշխատավարձով, մի հատ էլ շնորհավորում են, փոխանակ ցավակցեն։ Comments comments

