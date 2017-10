Հայերը ունէին

Հայերը ունէին միջազգայնօրէն ճանաչուած ԽՍՀՄ ժողովրդավարական շարժումների հիմնադիր եւ առաջնորդ, «մարդ, ում նուիրուածութեամբ ու խիզախ առաջնորդութեամբ սկիզբ է առել 300 միլիոն մարդու ազատագրումը» (այս բառերով պատուոտախտակը տրուել է Դիկ Չեյնիի կողմից), ԽՍՀՄ-ում առաջին քաղաքական այլընտրանքային կազմակերպութեան ստեղծող, միակ քաղկալանաւորն ում Աֆրիկայ էին արտաքսում եւ… Ինչպէ՞ս օգտուեցին այդ մարդուց հայերը։ ԳԽ նախագահի ընտրութիւն իր բացակայութեամբ, Պառաւաքար, 96-ի ապօրինութիւններ, գրասենեակների իւրացում, ընտրութիւնների արդիւնքների կեղծումով խորհրդարանից հեռացում, ի վերջոյ մահափորձ եւ զրպարտութիւնների ծով (ինքն է կրակել, ինքն է սարքել, ինչու՞ չի մեռել, ինչու՞ է բուժւում)։ Սա ենք մենք ու դեռ լեհերի հետ ոտ ենք ուզում մեկնել…Խեղճ ինքնասիրահարուածներ… Comments comments

