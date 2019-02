Հայկական Երազանք

Մնում ա Հոլիվուդիդ մարդ կանչենք, կամ հայ մեծանուն ռեժիսյոռ Ճոյտին խնդրենք մի հատ գողտրիկ ֆիլմ նկարի Հայկական երազանքի մոտիվներով, ասենք “Մորքուրի գանձը” վեռնագրով․․․ Իշխանափոխությունից հետո Սամվել Ալեքսանյանը համառորեն լռում ա: Բայց ներքին ձայնս մի տեսակ հուշում ա, որ մի օր հո չի խոսալու, հո չի խոսալու, իսկ ավելի շուտ հո չի գրելու, հո չի գրելու… Է,որ Լենինականից Երևան քայլողը դառնա վարչապետ,դատախազն ինչ ա,որ չդառնար: Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.