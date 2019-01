Հայկական հոգեբույժները

Գլոբալ առումով Հայկական ներկայիս քաղաքական դաշտի վերլուծությամբ պետք է զբաղվեն ոչ թե քաղաքագետները, այլ հոգեբույժները։ Իրոք բավականին ծանր դեպք ա․․․ Ամենազավեշտը ֆեյսբուքում ՔՊ-ի համակիրներն են, որ ղժում են իրենց պատգամավորների վրա, կարծես թե դրանք մեր դեբիլներն են: Չէ, բալիկներ ջան, դրանք միմիայն ձերն են, ու մեկ էլ նրանցը, ով իրենց ձայն ա տվել… Մեր դասարանում մի հատ Մամբրե կար, սաղ մտածում էին, որ ձև ա անում, բայց ամենավերջում պարզվեց որ հեչ էլ ձև չի անում, իրական դեբիլ ա․․․ Comments comments

