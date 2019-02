ՀԱՅՏՆԻ ՓԱՍՏԸ

Նրա գեղեցիկ մեղեդին կոչված էր քաղցրացնելու այն ՆՈՒՅՆ հրեշավոր խաբեական թույնը որ կար «Լենինն անմահ մեզ հուրն անշեջ պարգևեց» բառերում: Եւ վերջապես պակաս կարեւոր չէ այն ՀԱՅՏՆԻ ՓԱՍՏԸ որ Խաչատրյանը եղել է ստալինապաշտ (Ի ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ արժանապատիվ ՇՈՍՏԱԿՈՎԻՉԻ) ու իր ամեն ստեղծագործության ներկայացումից հետո սրտի թրթիռով սպասել է ստալինի բարեհաճ արձագանքին ու «թուլափային»: Անկախ Հայաստանի համար ավելի մեծ ԱՆՊԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ չի լինի քան իրական ազատության ոգով լեցված, Սադարապատով ու Արցախամարտով թրծված «Մեր Հայրենիք» օրհներգը, Խաչատրյան-ստրկության-տաղանդավոր-երգչի գեղեցիկ, ԲԱՅՑ ՄԱՀԱՑՈՒ ԹՈՒՆԱՎՈՐ անեծքերգով փոխարինելը: Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.