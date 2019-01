Հայրենիքի դաւաճանութեան

Հարգելի Պարույր, Դուք լավ տեղյակ էք, որ Լևոնի անունը Լենդրոշ է եշել, միթե՞ մոռացել եք և ինչ կապ ունի անունը, եթե ազգի տականքը ավելի վտանգավոր է, քան արտաքին թշնամին, քանի որ նա միշտ թիկունքից է խփում: Հիշում եմ, մոտ մի տարի առաջ Նիկոլ անվան ստուգաբանությունն էիք բացատրում։Իսկ առհասարակ ճիշտ չեմ համարում նման վերլուծություններ հրապարակելը։Հայերի մեծամասնությունը օտարածին անուն կամ ազգանուն ունեն: Անգամ սեփական ընտանիքի առումով սխալները ողջունելի չեն, իսկ երբ Հայաստանը աշխարհի քարտեզից վերացնելու կողմնակցի հետ ես հարցեր քննարկում քաղաքացիներիցդ գաղտնի, բնական է, որ փնտրում ես նման վերաբերմունքի նաեւ հոգեբանական պատճառները։ Հայրենիքի դաւաճանութեան հետ աղերսներ ունեցող բոլոր երեւոյթների մասին պէտք է շատ, չափից նոյնիսկ աւելի շատ խիստ խօսել։ Comments comments

