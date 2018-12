Հայրիկյանն է

Հայրիկյանը եթե ասելիք ունի ասում է, որովհետև իր փորձառությամբ վաստակել է դրա իրավունքը։ Եվ եթե այսօր կա մեկ գործիչ ով չի շեղվել իր գաղափարներից և ճիշտ է դուրս եկել դա Հայրիկյանն է։ Եվ ուրեմն ստորություն է ցեխ շպրտել մեծ հայի վրա և համոզված եղեք, որ այդ ցեխը իր գորշությամբ իրենց էությունն է։ Ընդհանրապես դա համաշխարհային առումով հին ու փորձված ինդիկատոր ա, որ երբ պետությունը անցնում ա շոուբիզնեսի աստղերին քերթելու ոչ պոպուլյար քայլին, ուրեմն համ տնտեսության համ հարկային մուտքերի վիճակը բեսամթ ոռի ա… Comments comments

