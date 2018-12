Հայ ազգի մեծամասնությունը

Հայ ազգի մեծամասնության կործանարար մենկամտությունը կայանում է նրանում, որ իրենք քաջ գիտեն, որ ասենք իրավաբան դառնալու համար, ընդ որում սկսնակ, պետք ա մի 5 տարի սովորել, սկսնակ բժիշկ դառնալու համար պետք ա մի 7 տարի սովորել, բայց այ պետությունը, ամեն անփորձ մեկը, կարող է փողոցից գա ու կառավարել։ Մի անգամ հայ ազգը դա փորձարկեց 1991 թվին, դաժան արդյունը դաս չեղավ, որոշեց ավելի բեթար կերպով մի անգամ էլ կրկնել։ Կրկնեցիք, դե վայելեք․․․

