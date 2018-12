Հայ ժողվոուրդը մի բանով շահեց

Մի քանի րոպէ առաջ մի հոգեհարազատ մարդու գրեցի․«Հայ ժողվոուրդը մի բանով շահեց, որ մեզ ունեցաւ, բայց մի մեծ բան կորցրեց, որ ըստ արժանւոյն չօգտուեց մեզնից։ Եւ մեր մեծութիւնը մենք չէինք, այլ այն որ գիտէինք Մեծի գոյութեան մասին, մեր մեծերի Նրան հաւատարմութեան մասին եւ մեր՝ Նրան հաւատարիմ լինելու անհրաժեշտութեան մասին․․․ԵՒ ինչ որ լինում է, Նրանով է լինում, Նրա ԽՕՍՔՈՎ ու Նրա պատգամները կատարելով է լինում․․․» Comments comments

