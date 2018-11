Հանելուկ

Հանելուկ․ 11-ից ո՞վ է առաւել յայտնի ստախօսութեամբ․․․ Այ, բոլորին կարելի է ձայն տայ, բացի այդ մէկից․․․Նիկոլը հող ա զիջել-նա չի կարող լինել գերագույն գլխավոր հրամանատար, զինվորական գործի մեջ էդպես չի՞ պարտվել ես տեղդ զիջի, թե հիմա պայմնավորվել ես, չես հասկացել, խաբվել ես ոչ մեկին հետաքրքրում, սա արդեն անհերքելի փաստ է, որ տարածքներ է զիջել, ուրեմն պետք է հեռանա: 11 ընտրական միաւորներից մէկն ասում է, որ ինքը ժողովրդի թէկնածուն է։ Հետաքրքիր է միւսներն ում թեկնածուն են, թէ՞ մեզնի՞ց չեն։ Այսինքն՝ Երեւանը արհեստագիտական չորրորդ արագ զարգացող քաղա՞քն է…. (երեւի դրա համար այսքան շատ հնդիկ աւտոլուացող կայ) Comments comments

